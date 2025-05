GHUB

GemHUB is the blockchain game platform project. As the global P&E game-oriented De-Fi project, it has begun with the idea that ‘Share the profits of P2E game business with gamers’, and aims for the blockchain service platform that ‘Easy and Convenient Entertaining.’ Game users can easily and conveniently use all the blockchain services such as generating yield profits by playing the game, swapping token, using De-Fi service through one app. Also, game developers can proceed with the independent service without accepting tokens and being subordinated to governance from large game companies.

VārdsGHUB

ReitingsNo.1949

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.05%

Apjoms apgrozībā103,408,321

Maksimālais apjoms1,200,000,000

Kopējais apjoms1,200,000,000

Apgrozības koeficients0.0861%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.43901544785408864,2022-10-29

Zemākās cena0.010262448531319931,2025-05-26

Publiska blokķēdeKLAY

