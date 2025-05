FTT

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

VārdsFTT

ReitingsNo.143

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)9.49%

Apjoms apgrozībā328,895,103.813207

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms328,895,103.813207

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena85.0168524,2021-09-09

Zemākās cena0.7507604069941584,2025-04-17

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

