FREEDOM

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

VārdsFREEDOM

ReitingsNo.2134

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā9,939,000,000,000

Maksimālais apjoms10,000,000,000,000

Kopējais apjoms10,000,000,000,000

Apgrozības koeficients0.9939%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.0000360025722868,2018-12-05

Zemākās cena0.000000045691263761,2020-04-21

Publiska blokķēdeSOL

