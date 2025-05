FINC

Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem.

VārdsFINC

ReitingsNo.1746

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.16%

Apjoms apgrozībā46,970,055.04910526

Maksimālais apjoms100,000,000

Kopējais apjoms100,000,000

Apgrozības koeficients0.4697%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.2996609008756057,2023-12-13

Zemākās cena0.009502418601103327,2025-04-16

Publiska blokķēdeBSC

