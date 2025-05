ETN

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

VārdsETN

ReitingsNo.728

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.04%

Apjoms apgrozībā17,979,817,604.56

Maksimālais apjoms21,000,000,000

Kopējais apjoms17,979,817,604.56

Apgrozības koeficients0.8561%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.23623399436473846,2017-11-02

Zemākās cena0.001296283350169341,2023-12-19

Publiska blokķēdeETN

IevadsElectroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.