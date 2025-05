ELF

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

VārdsELF

ReitingsNo.258

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.74%

Apjoms apgrozībā745,027,105.0978751

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms996,446,727.063685

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2017-12-21 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.099 USDT

Visu laiku augstākā cena2.7656800746917725,2018-01-07

Zemākās cena0.0350131599961,2020-03-13

Publiska blokķēdeETH

Ievadsaelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.