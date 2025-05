DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

VārdsDCR

ReitingsNo.177

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)23.85%

Apjoms apgrozībā16,821,752.20570256

Maksimālais apjoms21,000,000

Kopējais apjoms16,821,752.20570256

Apgrozības koeficients0.801%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.9534 USDT

Visu laiku augstākā cena250.01641845,2021-04-17

Zemākās cena0.3947960138320923,2016-12-28

Publiska blokķēdeDCR

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.