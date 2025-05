DBR

deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

VārdsDBR

ReitingsNo.752

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.90%

Apjoms apgrozībā1,829,293,597

Maksimālais apjoms10,000,000,000

Kopējais apjoms9,999,997,159.600344

Apgrozības koeficients0.1829%

Izdošanas datums2024-10-16 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.05499267372684524,2024-12-21

Zemākās cena0.013910476857044492,2025-04-20

Publiska blokķēdeSOL

