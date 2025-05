CRU

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

VārdsCRU

ReitingsNo.1935

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.53%

Apjoms apgrozībā14,138,569

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms35,025,067.043

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena179.08981499,2021-04-12

Zemākās cena0.0678357252296676,2025-04-27

Publiska blokķēdeETH

IevadsCrust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.