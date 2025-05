CKB

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

VārdsCKB

ReitingsNo.192

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.03%

Apjoms apgrozībā46,598,654,255.35375

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms47,353,132,819.29894

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2019-11-14 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.01 USDT

Visu laiku augstākā cena0.04412336,2021-03-31

Zemākās cena0.002083401220247072,2022-12-20

Publiska blokķēdeCKB

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.