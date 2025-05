CHESS

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

VārdsCHESS

ReitingsNo.965

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.51%

Apjoms apgrozībā202,007,457

Maksimālais apjoms300,000,000

Kopējais apjoms300,000,000

Apgrozības koeficients0.6733%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena7.9212842434622575,2021-10-22

Zemākās cena0.044805179770472464,2025-04-07

Publiska blokķēdeBSC

