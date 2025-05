BTCBAM

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

VārdsBTCBAM

ReitingsNo.2189

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā10,276,739

Maksimālais apjoms21,000,000

Kopējais apjoms21,000,000

Apgrozības koeficients0.4893%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena20.04816313976678,2022-01-07

Zemākās cena0.020059523206536256,2025-04-09

Publiska blokķēdeBSC

