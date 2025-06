BOBER

$BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture.

VārdsBOBER

ReitingsNo.4877

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0,00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms6 969 393 998

Kopējais apjoms6 969 393 998

Apgrozības koeficients0%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.001554678491517715,2024-11-27

Zemākās cena0.00016167950826132,2025-04-07

Publiska blokķēdeEGLD

