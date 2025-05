BAT

The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

VārdsBAT

ReitingsNo.233

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.07%

Apjoms apgrozībā1,495,668,356.9526057

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms1,500,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.920939641411345,2021-11-28

Zemākās cena0.06620930135250092,2017-07-16

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

