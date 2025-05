ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

VārdsATOM

ReitingsNo.51

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0005%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)34.94%

Apjoms apgrozībā390,934,204

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms390,934,204

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2019-03-15 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.1 USDT

Visu laiku augstākā cena44.6955257850945,2021-09-20

Zemākās cena1.13096252523,2020-03-13

Publiska blokķēdeATOM

IevadsThe Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.