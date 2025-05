ATH

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

VārdsATH

ReitingsNo.123

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.42%

Apjoms apgrozībā9,084,674,961

Maksimālais apjoms42,930,966,511.91401

Kopējais apjoms41,999,966,566.03

Apgrozības koeficients0.2116%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.6429335801913781,2024-06-12

Zemākās cena0.024430599906132534,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

