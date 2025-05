ARC

ARC is an innovative technology company committed to revolutionizing Web3 through its AI-powered Reactor, comprehensive DeFi ecosystem, and dApp store.

VārdsARC

ReitingsNo.1250

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā915,100,504.3578042

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients0.9151%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.308013194785778,2022-01-16

Zemākās cena0,2021-11-16

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.