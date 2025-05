APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

VārdsAPTM

ReitingsNo.1427

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)11.85%

Apjoms apgrozībā3,899,287

Maksimālais apjoms2,100,000,000

Kopējais apjoms7,344,024.7933982

Apgrozības koeficients0.0018%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.972488445629584,2025-04-11

Zemākās cena0.7208375990263015,2025-04-24

Publiska blokķēdeAPERTUM

Nozare

Sociālie tīkli

