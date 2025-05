APEX

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

VārdsAPEX

ReitingsNo.725

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)8.28%

Apjoms apgrozībā92,838,235

Maksimālais apjoms500,000,000

Kopējais apjoms499,999,990

Apgrozības koeficients0.1856%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena3.8325250957583354,2024-03-27

Zemākās cena0.11245349995021983,2023-10-20

Publiska blokķēdeETH

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.