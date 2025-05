ACQ

The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace.

VārdsACQ

ReitingsNo.2721

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.07%

Apjoms apgrozībā35,041,183

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms299,313,505

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.3863136815823605,2022-09-28

Zemākās cena0.002840233628774619,2025-04-17

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.