Nuritopia (NBLU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nuritopia kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NBLU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nuritopia kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nuritopia kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:33:49(UTC+8)

Nuritopia Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nuritopia (NBLU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nuritopia galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001461 prekybos kainą 2025 m.

Nuritopia (NBLU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nuritopia galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001534 prekybos kainą 2026 m.

Nuritopia (NBLU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NBLU ateities kaina yra $ 0.001611 su 10.25% augimo norma.

Nuritopia (NBLU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NBLU ateities kaina yra $ 0.001691 su 15.76% augimo norma.

Nuritopia (NBLU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NBLU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001776, o augimo norma – 21.55%.

Nuritopia (NBLU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NBLU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001864, o augimo norma – 27.63%.

Nuritopia (NBLU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nuritopia kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003037 prekybos kainą.

Nuritopia (NBLU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nuritopia kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004948 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001461
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001534
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001611
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001691
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001776
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001864
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001958
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002056
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002158
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002266
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002380
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002499
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002624
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002755
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002893
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003037
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nuritopia kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001461
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001461
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001462
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001467
    0.41%
Nuritopia (NBLU) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NBLU kaina yra $0.001461. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nuritopia (NBLU) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NBLU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001461. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nuritopia (NBLU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NBLU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001462. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nuritopia (NBLU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NBLU kaina yra $0.001467. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nuritopia kainų statistika

--
----

--

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

1.96B
1.96B 1.96B

--
----

--

Naujausia NBLU kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NBLU turi 1.96B apyvartą ir $ 2.86M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nuritopia istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nuritopia, dabartinė Nuritopia kaina yra 0.001461USD. Apyvartinė Nuritopia (NBLU) pasiūla yra 1.96B NBLU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,862,111.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.40%
    $ 0
    $ 0.001476
    $ 0.001453
  • 7 dienos
    2.02%
    $ 0.000029
    $ 0.001634
    $ 0.001395
  • 30 dienų
    -9.86%
    $ -0.000144
    $ 0.001634
    $ 0.001395
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nuritopia kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.40% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nuritopia buvo prekiaujama aukščiausia $0.001634 ir žemiausia $0.001395. Kainos pokytis buvo 2.02%. Ši naujausia tendencija parodo NBLU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nuritopia įvyko -9.86%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000144 vertę. Tai rodo, kad NBLU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nuritopia (NBLU) kainų prognozės modulis?

Nuritopia Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NBLU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nuritopia ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NBLU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nuritopia kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NBLU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NBLU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nuritopia potencialą.

Kodėl NBLU kainų prognozė yra svarbi?

NBLU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NBLU dabar?
Pagal jūsų prognozes, NBLU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NBLU kainų prognozė?
Remiantis Nuritopia (NBLU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NBLU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NBLU 2026 m.?
1 vieneto Nuritopia (NBLU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NBLU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NBLU kaina 2027 m.?
Nuritopia (NBLU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NBLU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NBLU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nuritopia (NBLU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NBLU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nuritopia (NBLU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NBLU 2030 m.?
1 vieneto Nuritopia (NBLU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NBLU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NBLU kainų prognozė 2040 metams?
Nuritopia (NBLU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NBLU kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:33:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.