Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Indigo Protocol iUSD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Indigo Protocol iUSD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Indigo Protocol iUSD kainos prognozė
Indigo Protocol iUSD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Indigo Protocol iUSD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.017 prekybos kainą 2025 m.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Indigo Protocol iUSD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0678 prekybos kainą 2026 m.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IUSD ateities kaina yra $ 1.1212 su 10.25% augimo norma.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IUSD ateities kaina yra $ 1.1773 su 15.76% augimo norma.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2361, o augimo norma – 21.55%.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2979, o augimo norma – 27.63%.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Indigo Protocol iUSD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.1142 prekybos kainą.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Indigo Protocol iUSD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.4439 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.017
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0678
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1212
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1773
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2361
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2979
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3628
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4310
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5025
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5777
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6565
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7394
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8263
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9177
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0135
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1142
    107.89%
Trumpalaikės Indigo Protocol iUSD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1.017
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.0171
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0179
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.0211
    0.41%
Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma IUSD kaina yra $1.017. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė IUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0171. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0179. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IUSD kaina yra $1.0211. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Indigo Protocol iUSD kainų statistika

$ 9.69M
$ 9.69M$ 9.69M

9.52M
9.52M 9.52M

Naujausia IUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, IUSD turi 9.52M apyvartą ir $ 9.69M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Indigo Protocol iUSD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Indigo Protocol iUSD, dabartinė Indigo Protocol iUSD kaina yra 1.017USD. Apyvartinė Indigo Protocol iUSD (IUSD) pasiūla yra 9.52M IUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,691,457.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.85%
    $ -0.019201
    $ 1.084
    $ 1.002
  • 7 dienos
    0.79%
    $ 0.008075
    $ 1.2511
    $ 0.976982
  • 30 dienų
    2.57%
    $ 0.026154
    $ 1.2511
    $ 0.976982
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Indigo Protocol iUSD kaina pasikeitė $-0.019201, atspindinti -1.85% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Indigo Protocol iUSD buvo prekiaujama aukščiausia $1.2511 ir žemiausia $0.976982. Kainos pokytis buvo 0.79%. Ši naujausia tendencija parodo IUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Indigo Protocol iUSD įvyko 2.57%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.026154 vertę. Tai rodo, kad IUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Indigo Protocol iUSD (IUSD) kainų prognozės modulis?

Indigo Protocol iUSD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Indigo Protocol iUSD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Indigo Protocol iUSD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Indigo Protocol iUSD potencialą.

Kodėl IUSD kainų prognozė yra svarbi?

IUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, IUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IUSD kainų prognozė?
Remiantis Indigo Protocol iUSD (IUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IUSD 2026 m.?
1 vieneto Indigo Protocol iUSD (IUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IUSD kaina 2027 m.?
Indigo Protocol iUSD (IUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Indigo Protocol iUSD (IUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Indigo Protocol iUSD (IUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IUSD 2030 m.?
1 vieneto Indigo Protocol iUSD (IUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IUSD kainų prognozė 2040 metams?
Indigo Protocol iUSD (IUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IUSD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:50:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.