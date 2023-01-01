Jei esate registruotas MEXC naudotojas ir savo spot sąskaitoje turite užstato turto, galite skolintis.
Sistema skaičiuoja palūkanas kasdien ir ima jas pagal faktinę paskolos trukmę, o mažiau nei 1 diena skaičiuojama kaip 1 diena. Pastaba: Palūkanos skaičiuojamos pagal skolinimosi metu rodomą palūkanų normą. Formulė: Palūkanos = pasiskolinta suma × dienos palūkanų norma.
Dalinis grąžinimas negalimas. Dėl turto, kurį galima grąžinti anksčiau, žr. specialias taisykles.
Paskolos ir užstato santykis (LTV) parodo skolinamo turto vertės santykį su užstato verte. Konkreti skaičiavimo formulė yra tokia:
LTV = neapmokėta pagrindinė suma ir palūkanos / užstato suma
Neapmokėta pagrindinė suma ir palūkanos = (neapmokėta pagrindinė suma + neapmokėtos palūkanos + neapmokėtos pradelstos palūkanos)