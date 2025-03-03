XOXO

XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience.

VardasXOXO

ReitingasNo.4018

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla2,000,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.025307302452598147,2025-03-03

Mažiausia kaina0.001004285536613526,2025-09-22

Vieša blokų grandinėBASE

ĮvadasXO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Paieška
Mėgstamiausi
XOXO/USDT
XO Protocol
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (XOXO)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Informacija
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Rinkos sandoriai
Spot
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
XOXO/USDT
--
--
‎--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (XOXO)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Informacija
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
Loading...