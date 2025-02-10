TRUU

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

VardasTRUU

ReitingasNo.1287

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis12,148,792,291

Maksimali pasiūla100,000,000,000

Bendra pasiūla100,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.1214%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.004114185690751992,2025-05-25

Mažiausia kaina0.000458630071505494,2025-02-10

Vieša blokų grandinėETH

Loading...