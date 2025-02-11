SWGT

SmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace.

VardasSWGT

ReitingasNo.3729

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.2532902267169131,2025-02-11

Mažiausia kaina0.05631742824637332,2025-06-23

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasSmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...