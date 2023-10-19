SUI
Sui is a first-of-its-kind Layer 1 blockchain and smart contract platform designed from the bottom up to make digital asset ownership fast, private, secure, and accessible to everyone. Its object-centric model, based on the Move programming language, enables parallel execution, sub-second finality, and rich on-chain assets. With horizontally scalable processing and storage, Sui supports a wide range of applications with unrivaled speed at low cost. Sui is a step-function advancement in blockchain and a platform on which creators and developers can build amazing, user-friendly experiences.
VardasSUI
ReitingasNo.15
Rinkos kapitalizacija$0.00
Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00
Rinkos dalis0.003%
Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)27.67%
Cirkuliuojantis kiekis3,568,833,706.3227763
Maksimali pasiūla10,000,000,000
Bendra pasiūla10,000,000,000
Cirkuliacijos norma0.3568%
Išleidimo data--
Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--
Visų laikų rekordas5.351851996195496,2025-01-06
Mažiausia kaina0.36434978773897353,2023-10-19
Vieša blokų grandinėSUI
