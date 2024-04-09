SAGA

Saga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability.

VardasSAGA

ReitingasNo.496

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)4.57%

Cirkuliuojantis kiekis294,931,807

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla1,077,438,740

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas7.819970041594274,2024-04-09

Mažiausia kaina0.18392457971073342,2025-04-17

Vieša blokų grandinėSAGA

ĮvadasSaga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

