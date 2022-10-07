PUMLX

PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

ReitingasNo.2867

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis129,250,174

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla495,142,858

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.07747265475856323,2022-10-07

Mažiausia kaina0.000250137201915361,2025-06-24

Vieša blokų grandinėETH

