OZONE

Ozone Chain is a next-generation Layer-1 blockchain ecosystem designed to bring real-world utility, community participation, and decentralized innovation together under one unified network. Built using the Cosmos SDK + Ethermint EVM architecture, it supports high-speed, low-fee transactions while remaining fully compatible with Ethereum smart contracts and decentralized applications (dApps).

Vieša blokų grandinėOZONE

