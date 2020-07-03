MLN

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

VardasMLN

ReitingasNo.869

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)286.17%

Cirkuliuojantis kiekis2,988,519.60670759

Maksimali pasiūla

Bendra pasiūla2,989,139.22237952

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2020-07-03 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas270.0450134277344,2018-01-04

Mažiausia kaina1.79671464105,2020-03-13

Vieša blokų grandinėETH

Loading...