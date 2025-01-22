MIDLE

Midle is the go-to marketing platform for brands looking to enhance user acquisition, engagement, and retention. With its innovative task-to-earn business model and advanced data processing capabilities, it aims to delivers measurable and sustainable marketing results.

MIDLE

No.4121

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas 0.07957918084986623, 2025-01-22

Mažiausia kaina 0.000168715566953558, 2025-09-21

BSC

ĮvadasMidle is the go-to marketing platform for brands looking to enhance user acquisition, engagement, and retention. With its innovative task-to-earn business model and advanced data processing capabilities, it aims to delivers measurable and sustainable marketing results.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...