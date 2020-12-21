FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

VardasFXS

ReitingasNo.195

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)17.96%

Cirkuliuojantis kiekis90,111,981.62362091

Maksimali pasiūla99,681,495.59113361

Bendra pasiūla99,681,495.59113361

Cirkuliacijos norma0.9039%

Išleidimo data2020-12-21 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas42.67301505828751,2022-04-03

Mažiausia kaina1.2509860587875596,2025-03-11

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin" BTC, „Ethereum" ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Loading...