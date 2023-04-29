EDU

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

VardasEDU

ReitingasNo.410

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)2.81%

Cirkuliuojantis kiekis582,695,256

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.5826%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.6841468160643183,2023-04-29

Mažiausia kaina0.09420856728557322,2025-04-07

Vieša blokų grandinėBSC

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...