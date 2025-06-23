CORN

Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.

VardasCORN

ReitingasNo.608

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.21%

Cirkuliuojantis kiekis525,000,000

Maksimali pasiūla2,100,000,000

Bendra pasiūla2,100,000,000

Cirkuliacijos norma0.25%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.11128544678520522,2025-07-22

Mažiausia kaina0.021066878137635373,2025-06-23

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

