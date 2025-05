ລາຄາຂອງ YES (YES) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ YES (YES) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.47USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 113.21KUSD. YES ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.

ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດYESຫຼັກ:

- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD

- YES ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.08%

- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 76.93K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງYES ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.YES MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.