ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
MENTO
MENTO
MENTO
--0,00%
ການປະມູນສູງສຸດ(--)
--
ຖາມຕໍ່າສຸດ(--)
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ(--)
--
ປະລິມານທັງໝົດ(--)
--
TBD ~ TBD
TBD
0,00%
ເບິ່ງ
ການປະມູນສູງສຸດ(--)
--
ຖາມຕໍ່າສຸດ(--)
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ(--)
--
ປະລິມານທັງໝົດ(--)
--
TBD ~ TBD
TBD
0,00%
ເບິ່ງ
ຕາຕະລາງຕະຫຼາດ
ຂໍ້ມູນ
ຕາຕະລາງຕະຫຼາດ
ຂໍ້ມູນ
1ນາທີ
15ນາທີ
30ນາທີ
1ຊມ
4ຊມ
1D
7D
ແນວໂນ້ມລາຄາ
ແນວໂນ້ມຄວາມເລິກ
ສັ່ງຈອງ
ບັນຈຸ
ສັ່ງຈອງ
ບັນຈຸ
ຕົວກັ່ນກອງ
ປະລິມານຈໍານວນການປະຕິບັດ
ລາຄາ
ປະລິມານຈໍານວນການປະຕິບັດ
ເປີດຄໍາສັ່ງ(0)
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊໍາລະເງິນ