Launchpool

ສະເຕກເພື່ອຮັບໂທເຄັນຈາກໂຄງການດາວ

ລາງວັນລວມທັງໝົດ (USDT)
1,239,239
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ
89,361
ຈໍານວນໂຄງການລົງທະບຽນ
15
EINSTEIN

EIN

ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
28,000,000 EIN
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ EIN airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
80.24%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
14,000,000 EIN
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
1,367,960 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
948

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ EIN airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
7.33%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
7,000,000 EIN
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
7,628,495 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
5,771

EIN ແຫ່ຼງ

Stake EINເພື່ອໄດ້ຮັບ EIN airdrops

EINSTEIN
ການຄາດຄະເນ APR
2,995.28%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
7,000,000 EIN
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
18,886,122 EIN
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
210
StablR USD

USDR

ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
70,000 USDT
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ USDT airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
207.08%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
50,000 USDT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
1,781,074 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
1,141

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ USDT airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
7.18%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
10,000 USDT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
6,794,231 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
5,149

USDR ແຫ່ຼງ

Stake USDRເພື່ອໄດ້ຮັບ USDT airdrops

StablR USD
ການຄາດຄະເນ APR
125.34%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
10,000 USDT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
710,609 USDR
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
697
StablR Euro

EURR

ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
70,000 USDT
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ USDT airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
265.30%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
50,000 USDT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
1,273,366 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
906

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ USDT airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
7.38%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
10,000 USDT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
7,043,910 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
5,229

EURR ແຫ່ຼງ

Stake EURRເພື່ອໄດ້ຮັບ USDT airdrops

StablR Euro
ການຄາດຄະເນ APR
179.68%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
10,000 USDT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
411,359 EURR
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
454
TRN

TRN

ລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ
ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
190,000 TRN
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ TRN airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
28.14%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
95,000 TRN
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
1,569,907 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
917

TRN ແຫ່ຼງ

Stake TRNເພື່ອໄດ້ຮັບ TRN airdrops

TRN
ການຄາດຄະເນ APR
1,884.61%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
95,000 TRN
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
314,040 TRN
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
702
EINSTEIN

EIN

ລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ
ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
42,500,000 EIN
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ EIN airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
113.39%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
25,000,000 EIN
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
1,784,617 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
1,868

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ EIN airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
8.80%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
17,500,000 EIN
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
8,019,955 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
8,622
Bombie

BOMB

ລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ
ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
6,000,000 BOMB
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ BOMB airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
449.81%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
4,000,000 BOMB
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
1,085,194 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
730

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ BOMB airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
22.01%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
2,000,000 BOMB
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
4,399,152 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
3,057
ICEBERG

ICEBERG

ລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ
ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
1,666,666,666 ICEBERG
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

ICEBERG Pool

Stake ICEBERGເພື່ອໄດ້ຮັບ ICEBERG airdrops

ICEBERG
ການຄາດຄະເນ APR
8,488.44%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
833,333,333 ICEBERG
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
719,672,913 ICEBERG
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
240

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ ICEBERG airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
4.66%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
833,333,333 ICEBERG
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
3,625,514 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
2,759
Shardeum

SHM

ລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ
ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
63,360 SHM
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ SHM airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
600.58%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
31,680 SHM
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
1,212,768 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
784

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ SHM airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
48.75%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
31,680 SHM
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
5,397,116 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
4,137
Balance

EPT

ລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ
ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
4,560,000 EPT
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ EPT airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
221.06%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
2,300,000 EPT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
1,955,829.733 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
1,204

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ EPT airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
14.02%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
1,300,000 EPT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
5,462,085.851 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
4,243

EPT ແຫ່ຼງ

Stake EPTເພື່ອໄດ້ຮັບ EPT airdrops

Balance
ການຄາດຄະເນ APR
624.27%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
960,000 EPT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
18,864,827.814 EPT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
393
Mantle

MNT

ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
240,000 MNT
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ MNT airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
134.91%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
48,000 MNT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
2,757,307 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
1,730

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ MNT airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
34.49%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
72,000 MNT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
5,277,175 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
4,523

MNT ແຫ່ຼງ

Stake MNTເພື່ອໄດ້ຮັບ MNT airdrops

Mantle
ການຄາດຄະເນ APR
96.05%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
120,000 MNT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
12,425,855 MNT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
4,492
Kinto

KINTO

ລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ
ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
10,100 KINTO
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ KINTO airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
397.35%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
5,100 KINTO
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
2,661,559.62 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
1,702

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ KINTO airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
32.26%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
3,000 KINTO
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
6,137,476.3 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
5,185

KINTO ແຫ່ຼງ

Stake KINTOເພື່ອໄດ້ຮັບ KINTO airdrops

Kinto
ການຄາດຄະເນ APR
3,934.48%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
2,000 KINTO
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
6,405.9 KINTO
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
1,993
Term Finance

TERM

ລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ
ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
120,000 TERM
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ TERM airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
539.01%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
60,000 TERM
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
1,028,611 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
819

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ TERM airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
27.00%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
36,000 TERM
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
4,354,949 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
3,418

TERM ແຫ່ຼງ

Stake TERMເພື່ອໄດ້ຮັບ TERM airdrops

Term Finance
ການຄາດຄະເນ APR
5,661.41%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
24,000 TERM
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
78,460 TERM
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
1,531
Story

IP

ລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ
ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
60,000 IP
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ IP airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
185.52%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
30,000 IP
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
3,489,508 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
2,402

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ IP airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
19.55%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
18,000 IP
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
5,721,002 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
4,981

IP ແຫ່ຼງ

Stake IPເພື່ອໄດ້ຮັບ IP airdrops

Story
ການຄາດຄະເນ APR
645.05%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
12,000 IP
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
221,808 IP
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
1,866
Aptos

APT

ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
30,500 APT
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ APT airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
260.38%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
16,000 APT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
6,176,889 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
3,734

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ APT airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
58.36%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
11,500 APT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
5,076,509 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
3,901

APT ແຫ່ຼງ

Stake APTເພື່ອໄດ້ຮັບ APT airdrops

Aptos
ການຄາດຄະເນ APR
68.87%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
3,000 APT
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
525,988 APT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
2,460
Xterio

XTER

ລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ
ສຳເລັດແລ້ວ
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
800,000 XTER
ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ໃໝ່

USDT Pool

Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ XTER airdrops

Tether
ການຄາດຄະເນ APR
279.69%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
400,000 XTER
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
8,436,874 USDT
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
5,642

MX ແຫ່ຼງ

Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ XTER airdrops

MX Token
ການຄາດຄະເນ APR
47.02%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
240,000 XTER
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
5,004,835 MX
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
3,627

XTER ແຫ່ຼງ

Stake XTERເພື່ອໄດ້ຮັບ XTER airdrops

Xterio
ການຄາດຄະເນ APR
1,335.95%
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
160,000 XTER
ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
1,008,964 XTER
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
2,698