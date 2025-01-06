EIN
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 28,000,000 EIN
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ EIN airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 14,000,000 EIN
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 1,367,960 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 948
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ EIN airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 7,000,000 EIN
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 7,628,495 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 5,771
EIN ແຫ່ຼງ
Stake EINເພື່ອໄດ້ຮັບ EIN airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 7,000,000 EIN
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 18,886,122 EIN
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 210
USDR
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 70,000 USDT
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ USDT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 50,000 USDT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 1,781,074 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 1,141
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ USDT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 10,000 USDT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 6,794,231 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 5,149
USDR ແຫ່ຼງ
Stake USDRເພື່ອໄດ້ຮັບ USDT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 10,000 USDT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 710,609 USDR
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 697
EURR
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 70,000 USDT
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ USDT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 50,000 USDT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 1,273,366 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 906
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ USDT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 10,000 USDT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 7,043,910 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 5,229
EURR ແຫ່ຼງ
Stake EURRເພື່ອໄດ້ຮັບ USDT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 10,000 USDT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 411,359 EURR
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 454
TRN
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 190,000 TRN
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ TRN airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 95,000 TRN
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 1,569,907 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 917
TRN ແຫ່ຼງ
Stake TRNເພື່ອໄດ້ຮັບ TRN airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 95,000 TRN
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 314,040 TRN
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 702
EIN
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 42,500,000 EIN
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ EIN airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 25,000,000 EIN
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 1,784,617 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 1,868
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ EIN airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 17,500,000 EIN
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 8,019,955 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 8,622
BOMB
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 6,000,000 BOMB
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ BOMB airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 4,000,000 BOMB
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 1,085,194 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 730
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ BOMB airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 2,000,000 BOMB
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 4,399,152 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 3,057
ICEBERG
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 1,666,666,666 ICEBERG
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
ICEBERG Pool
Stake ICEBERGເພື່ອໄດ້ຮັບ ICEBERG airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 833,333,333 ICEBERG
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 719,672,913 ICEBERG
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 240
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ ICEBERG airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 833,333,333 ICEBERG
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 3,625,514 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 2,759
SHM
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 63,360 SHM
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ SHM airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 31,680 SHM
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 1,212,768 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 784
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ SHM airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 31,680 SHM
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 5,397,116 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 4,137
EPT
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 4,560,000 EPT
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ EPT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 2,300,000 EPT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 1,955,829.733 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 1,204
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ EPT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 1,300,000 EPT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 5,462,085.851 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 4,243
EPT ແຫ່ຼງ
Stake EPTເພື່ອໄດ້ຮັບ EPT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 960,000 EPT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 18,864,827.814 EPT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 393
MNT
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 240,000 MNT
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ MNT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 48,000 MNT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 2,757,307 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 1,730
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ MNT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 72,000 MNT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 5,277,175 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 4,523
MNT ແຫ່ຼງ
Stake MNTເພື່ອໄດ້ຮັບ MNT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 120,000 MNT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 12,425,855 MNT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 4,492
KINTO
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 10,100 KINTO
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ KINTO airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 5,100 KINTO
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 2,661,559.62 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 1,702
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ KINTO airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 3,000 KINTO
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 6,137,476.3 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 5,185
KINTO ແຫ່ຼງ
Stake KINTOເພື່ອໄດ້ຮັບ KINTO airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 2,000 KINTO
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 6,405.9 KINTO
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 1,993
TERM
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 120,000 TERM
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ TERM airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 60,000 TERM
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 1,028,611 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 819
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ TERM airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 36,000 TERM
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 4,354,949 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 3,418
TERM ແຫ່ຼງ
Stake TERMເພື່ອໄດ້ຮັບ TERM airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 24,000 TERM
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 78,460 TERM
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 1,531
IP
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 60,000 IP
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ IP airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 30,000 IP
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 3,489,508 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 2,402
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ IP airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 18,000 IP
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 5,721,002 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 4,981
IP ແຫ່ຼງ
Stake IPເພື່ອໄດ້ຮັບ IP airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 12,000 IP
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 221,808 IP
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 1,866
APT
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 30,500 APT
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ APT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 16,000 APT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 6,176,889 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 3,734
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ APT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 11,500 APT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 5,076,509 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 3,901
APT ແຫ່ຼງ
Stake APTເພື່ອໄດ້ຮັບ APT airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 3,000 APT
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 525,988 APT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 2,460
XTER
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 800,000 XTER
- ໄລຍະເວລາກິດຈະກຳ
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
USDT Pool
Stake USDTເພື່ອໄດ້ຮັບ XTER airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 400,000 XTER
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 8,436,874 USDT
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 5,642
MX ແຫ່ຼງ
Stake MXເພື່ອໄດ້ຮັບ XTER airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 240,000 XTER
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 5,004,835 MX
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 3,627
XTER ແຫ່ຼງ
Stake XTERເພື່ອໄດ້ຮັບ XTER airdrops
- ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
- 160,000 XTER
- ຈໍານວນການວາງເດີມພັນທັງຫມົດ
- 1,008,964 XTER
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
- 2,698