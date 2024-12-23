WELF

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

ຊື່WELF

ອັນດັບNo.1322

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.83%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ7,432,517

ການສະໜອງສູງສຸດ50,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ49,999,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1486%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ5.023530105188494,2024-12-23

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.4277405196841301,2025-04-06

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳWELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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