Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.

ຊື່VVV

ອັນດັບNo.373

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)28.25%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ30,424,458.99030541

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ71,307,557.63716967

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ22.454771734480946,2025-01-27

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.5132534272823827,2025-01-27

Blockchain ສາທາລະນະBASE

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

