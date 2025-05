USUAL

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

ຊື່USUAL

ອັນດັບNo.343

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)3.12%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ941,110,881.0878813

ການສະໜອງສູງສຸດ4,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,052,592,751.2714504

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.2352%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.6356173831858944,2024-12-20

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.10641027526672361,2025-04-02

Blockchain ສາທາລະນະETH

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.