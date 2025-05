UPC

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

ຊື່UPC

ອັນດັບNo.214

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,99%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ90 009 276,6

ການສະໜອງສູງສຸດ780 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ780 000 000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1153%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ5.366687357333415,2025-03-24

ລາຄາຕໍ່າສຸດ1.0490959955718784,2023-12-11

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

