UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network.

ຊື່UBX

ອັນດັບNo.2511

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ45,558,153,243

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.0455%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.00514115,2021-04-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000003536515612984,2025-05-02

Blockchain ສາທາລະນະETH

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

