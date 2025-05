TON

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

ຊື່TON

ອັນດັບNo.17

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0024%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)22.40%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2,491,697,883.8390865

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ5,131,184,506.029584

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ8.235022765920782,2024-06-15

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.39061681567469,2021-09-20

Blockchain ສາທາລະນະTONCOIN

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

