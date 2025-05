THL

Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

ຊື່THL

ອັນດັບNo.1260

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,46%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ49 015 380

ການສະໜອງສູງສຸດ100 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ99 811 473

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4901%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.165408301267496,2024-03-21

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.09373217415438741,2025-04-18

Blockchain ສາທາລະນະAPTOS

ແນະນຳThala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

