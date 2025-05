SWAP

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

ຊື່SWAP

ອັນດັບNo.1126

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.47%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ99,995,164

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ99,995,164.26708125

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2020-07-10 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ5.02240699,2021-04-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.0125283595814,2020-07-13

Blockchain ສາທາລະນະETH

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.