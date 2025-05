STORJ

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without significant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

ຊື່STORJ

ອັນດັບNo.325

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)2.82%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ413,973,378.63491154

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ424,999,998.00000113

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2017-07-03 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.4097 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.90788278,2021-03-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.0483529328365,2020-03-13

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

