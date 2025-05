SNX

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

ຊື່SNX

ອັນດັບNo.180

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)5.80%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ343,466,216.99839866

ການສະໜອງສູງສຸດ339,889,850.089

ການສະຫນອງທັງຫມົດ343,889,850.0967736

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ1.0105%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.9 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ28.77103007,2021-02-14

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.0325776275658,2019-01-05

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

