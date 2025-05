SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

ຊື່SNT

ອັນດັບNo.235

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)6.29%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ4,000,826,800.3126316

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ6,804,870,174.878168

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2017-06-29 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.0366 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.675944983959198,2018-01-04

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00619645271405,2020-03-13

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

