SCOTTY

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ຊື່SCOTTY

ອັນດັບNo.2526

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ການສະໜອງສູງສຸດ750,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ750,000,000

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Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳScotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

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